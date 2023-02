Tagsüber viel Sonne, Glättegefahr in der Nacht

Offenbach (dpa/lhe) - . Zur Mitte der Woche kann sich Hessen über viel Sonne freuen, in der Nacht wird es frostig und stellenweise glatt. Der Mittwoch startet freundlich mit Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei bleibt es im Tagesverlauf trocken. In der Nacht fallen die Werte dann auf minus fünf bis minus neun Grad. Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden.