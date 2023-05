Tansania: Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Nationalpark

Matambwe/Frankfurt (dpa) - . Drei Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft in Tansania ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien zwei tansanische Mitarbeiter der Gesellschaft - der Pilot sowie ein junger Kollege, sagte eine Sprecherin am Freitag in Frankfurt. Auch das Tourismusministerium des Landes bestätigte drei Todesopfer.