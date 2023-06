Tarifstreit im Einzelhandel: Neue Warnstreiks geplant

Wo und wann die Arbeitsniederlegungen stattfinden, werde kurzfristig bekannt geben, hieß es bei der Gewerkschaft. Möglicherweise könne es rund um die Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen am 5. Juli auch zu Warnstreiks in Hessen kommen. Die Arbeitgeber hielten an ihrem Angebot vom 24. Mai mit möglichen Lohnerhöhungen um 3 plus 2 plus 2,5 Prozent verteilt auf zwei Jahre fest, hieß es. Das wäre aber keine wirkliche finanzielle Entlastung.