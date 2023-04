Tarifverhandlung für Uni-Klinik Gießen und Marburg laufen

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - . Die Verhandlungen für einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung und Entlastung am Uni-Klinikum Gießen und Marburg (UKGM) sind am Freitag fortgesetzt worden. Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm zeigte sich am Nachmittag optimistisch in Hinblick auf eine baldige Einigung. „Wir sind guter Dinge“, sagte er. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, waren Beschäftigte des UKGM Ende März in den Streik getreten. Zuvor hatte es bei Verhandlungen keine Einigung gegeben, ein Ultimatum der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war abgelaufen.