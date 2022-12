Tarnname „Wels“: Großrazzia mit Clan-Bezügen

Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen mit 20 Städten, in denen es Durchsuchungen gab. „Große Fische sind uns ins Netz gegangen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch. „Die anderen Fische werden wir auch noch bekommen“, sagte Reul. Die Vorarbeit hatten zwei Ermittlungskommissionen der Polizei namens „Zander“ und „Fargo“ geleistet. Sie tummelten sich in den trüben Gewässern der Organisierten Kriminalität.