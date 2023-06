Task Force Fußball Wiesbaden: Magistrat stimmt Gründung zu

Erst, wenn alle Versuche und Maßnahmen keine Wirkung erzielten, müsse in letzter Konsequenz auch über ein Nutzungsverbot des Sportplatzes nachgedacht werden. Bereits in den Jahren 2012 bis 2015 hätte sich eine Task Force um Gewalttätigkeiten im Fußball gekümmert. Der Fußballkreis Wiesbaden sei an das Sportamt herangetreten, damit die Task Force wieder gegründet werde.