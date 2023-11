Tatverdächtige nach Diebstahl mit 500.000-Euro-Beute gefasst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einem Einbruch in ein Frankfurter Juweliergeschäft mit einer Beute von rund 500.000 Euro hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei fasste die Männer am Sonntag in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Büttelborn (Kreis Groß-Gerau), wie das Präsidium in Frankfurt am Montag mitteilte. Mehrere Kilogramm Schmuck konnten sichergestellt werden, die möglicherweise aus dem Einbruch stammten.