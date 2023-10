Tatverdächtiger schweigt zum Tod von 14-Jähriger

Die Arbeit an einem Fall wie den um das 14-Jährige Opfer geht an den Beamten nicht spurlos vorüber, wie der stellvertretende Vorsitzende der hessischen Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stefan Rüppel, berichtete. „Wenn die Opfer Kinder oder Jugendliche sind, und die Kolleginnen und Kollegen selbst Kinder haben, wird mir das immer als sehr belastend geschildert“, sagte er. „Das ist schon enorm, was da im Kopf passiert.“ Das gelte besonders für die Ermittler der Kriminalpolizei und des Erkennungsdienstes, die sich mit der Spurensuche, -sicherung und -auswertung befassen. Sie seien stundenlang an Tat- und Fundorten und müssten dort sehr akribisch arbeiten. „Das sind schlimme Bilder, die immer wieder hochkommen.“