Tausende Ausbildungsplätze in Hessen noch unbesetzt

Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der DGB-Jugend zufolge habe sich nur gut jeder vierte Auszubildende in Hessen an die Arbeitsagentur gewandt. Der Kritik fehlender Beratung widerspricht Martin: „Das kann zahlenmäßig nicht stimmen. Wir haben hier weit über 30.000 Menschen, die sich in Hessen als Ausbildungsinteressierte registrieren, und wir haben nur 55.000 Schulabgänger.“