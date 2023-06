Tausende Blutspenden pro Woche in Hessen nötig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Hessen werden jede Woche mehrere tausend Blutspenden benötigt. „Das gespendete Blut wird beispielsweise nach schweren Verkehrsunfällen oder größeren medizinischen Eingriffen für Transfusionen eingesetzt“, teilte am Dienstag das Sozialministerium in Wiesbaden anlässlich des Weltblutspendetags am Mittwoch mit. Rund ein Fünftel aller Blutpräparate würden zudem für die Versorgung von Krebspatienten benötigt. Blut kann nicht künstlich hergestellt und nur begrenzte Zeit gelagert werden.