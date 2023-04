Tausende demonstrieren gegen Krieg und Aufrüstung

Frankfurt (dpa/lhe) - . In Hessen haben Tausende Menschen am Wochenende bei Ostermärschen gegen Krieg und Aufrüstung protestiert. Alleine in Frankfurt gingen nach Angaben der Polizei am Montag rund 2000 Menschen auf die Straße. Der Veranstalter sprach von 4000 Teilnehmern. Zu der größten Veranstaltung im Bundesland, die unter dem Motto: „Kriege beenden - Den Frieden gewinnen“ stand, waren auch Gruppen aus mehreren anderen hessischen Städten angereist.