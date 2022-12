Tausende feiern Marokkos Sieg in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Tausende Fans haben in Frankfurt den Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar ausgiebig gefeiert. „In der Spitze waren bis zu 4000 Menschen dort“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Vereinzelt seien zwar Feuerwerkskörper gezündet worden. „Es blieb aber alles friedlich.“