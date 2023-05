Tausende kommen zu den Mai-Kundgebungen in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Am Tag der Arbeit haben sich Tausende Menschen in Hessen an den landesweiten Kundgebungen beteiligt. Unter dem Slogan „Ungebrochen solidarisch“ versammelten sich am Montag landesweit 16.000 Menschen, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilte. „Der 1. Mai ist unser Tag. Er steht für die Solidarität der abhängig Beschäftigten, für ihre Forderungen nach besseren Arbeits- und Lebensbedingungen“, sagte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Hessen-Thüringen laut Mitteilung.