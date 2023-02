Tausende Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes im Warnstreik

An einem Demozug durch die Innenstadt beteiligten sich am Freitagmorgen neben Gruppen zahlreicher Einzelgewerkschaften, etwa der Gewerkschaft der Polizei, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft oder Vertreter der Städtischen Bühnen. Arbeitsniederlegungen gab es Verdi zufolge auch in den Stadtverwaltungen, beim Energieversorger Mainova, der Stadtreinigung FES, in Kitas, Altenheimen und einem Krankenhaus.