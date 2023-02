Tausende Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes im Warnstreik

Neben Frankfurt wurden fast alle anderen Flughäfen in Deutschland bestreikt. Der Flughafenverband ADV sprach von einer „beispiellosen Eskalation“. Für Frankfurt war der Zeitpunkt besonders bitter: Am Mittwoch hatte ein Bagger ein Glasfaserkabel durchtrennt und damit eine IT-Störung verursacht, die zahlreiche Maschinen am Boden hielt. Die Lufthansa will die Chaostage möglichst schnell hinter sich lassen. „Wir starten am Samstag sofort wieder in den Regelbetrieb“, kündigte ein Sprecher an.