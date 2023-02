„Taximord-Fälle“ aus den 1980ern Thema bei „Aktenzeichen XY“

Mit einer Waffe desselben Modells wurde am 16. Mai 1989 eine damals 48 Jahre alte Frau auf einem Feldweg in Florstadt (Wetteraukreis) getötet. Sie war ebenfalls Taxifahrerin. Der bislang unbekannte Täter entwendete die Geldbörse der 48-Jährigen und fuhr mit ihrem Taxi in Richtung Frankfurt. Das Fahrzeug stellte der Unbekannte in einem Industriegebiet nahe der Borsigallee ab. Persönliche Gegenstände der Getöteten sowie die Tatwaffe wurden wenige Tage später in einem Schließfach in der Frankfurter Hauptwache gefunden.