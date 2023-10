Technischer Defekt nach Brand auf Güterzug vermutet

Das Feuer war am Freitagnachmittag auf dem fahrenden Güterzug ausgebrochen. Der Lokführer hielt daraufhin am Bahnhof in Butzbach in der Wetterau. Bei dem Feuer wurden den Angaben zufolge mehrere Hybrid-Autos und der Zug beschädigt, ebenso die Oberleitung und die Lärmschutzwand.