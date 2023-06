Teil-Baustopp an A49 weitgehend aufgehoben

Gießen/Stadtallendorf (dpa/lhe) - . Das Regierungspräsidium Gießen hat den seit Anfang Mai geltenden Teil-Baustopp an der künftigen Autobahn 49 in Mittelhessen weitgehend aufgehoben. Die Arbeiten an einem Damm nahe Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf waren wegen vereinzelter Funde schwarzer Bruchstücke ausgesetzt worden, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthielten.