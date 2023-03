Teilsperrungen auf der Strecke der Lahntalbahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Deutsche Bahn modernisiert derzeit zwei Tunnel der Lahntalbahn. Die Arbeiten führen vom 31. März bis 7. Mai zu Teilsperrungen im Regionalverkehr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Regionalbahn RB 23 zwischen Mayen und Limburg sowie der Regionalexpress RE 25 zwischen Koblenz und Gießen enden in Nassau beziehungsweise in Limburg. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Städten eingerichtet.