Temperaturen bis 13 Grad in Hessen - Regen zur Wochenmitte

Offenbach (dpa/lhe) - . Die neue Woche in Hessen startet bewölkt und kühl. Sobald sich die Nebelfelder vom Morgen auflösen, soll es am Montag und Dienstag im Norden des Landes wolkig und im Süden meist heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Temperaturen sollen demnach an beiden Tagen zwischen 9 und 13 Grad erreichen. Nachts gehen die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 0 Grad zurück. Stellenweise könne es zu Frost kommen. Am Mittwoch soll es laut DWD ab dem Nachmittag im Südwesten regnen, die Temperaturen im Land erreichen voraussichtlich 12 bis 15 Grad.