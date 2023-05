Temperaturen bis 27 Grad Celsius in Hessen erwartet

Am Donnerstag geht es mit viel Sonnenschein weiter. In Südhessen wird es in der Spitze 22 bis 27 Grad warm, in Hochlagen ist mit 18 bis 20 Grad zu rechnen. Regen ist auch für Freitag nicht in Sicht. Es geht heiter bis sonnig weiter, im Norden und Osten des Landes zieht dann aber auch die eine oder andere Wolke auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen bei bis zu 18 Grad.