Test der DFB-Frauen gegen Vietnam ohne Bayern-Spielerinnen

Offenbach (dpa) - . Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird nach dem Nominierungstreit mit dem FC Bayern das Test-Länderspiel gegen Vietnam ohne die erst am Freitag angereisten Münchner Nationalspielerinnen bestreiten. „Wir werden keine Bayern-Spielerin morgen einsetzen, weil das jetzt wenig Sinn macht“, sagte die 55-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach gegen den WM-Teilnehmer aus Asien. Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg trainierte zuletzt individuell und soll ebenfalls nicht spielen.