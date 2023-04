Teuer und nötig: Öffentliche Toiletten in Städten

Das Angebot gibt es auch in DARMSTADT - neben derzeit zwölf Standorten für öffentliche Toiletten und zwei Pissoirs. Auf „nette Toiletten“ weisen in der südhessischen Stadt orange Aufkleber mit einem weißen Herz hin. Derzeit machen acht Gastronomiebetriebe mit, sechs davon in der Innenstadt. Sie erhalten einen monatlichen Zuschuss für Reinigungskosten, wie ein Stadtsprecher mitteilt. Zudem ist eine weitere barrierefreie öffentliche Toilette am Touristen-Hotspot Mathildenhöhe geplant.