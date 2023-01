Teure Lebensmittel und Energie: Gastronomie unter Druck

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Angesichts der hohen Kosten insbesondere für Energie und Lebensmittel ist die Stimmung im hessischen Gastgewerbe zu Jahresbeginn durchwachsen. Zwar sei die Nachfrage von Kunden zuletzt gestiegen und das Weinnachts- und Silvestergeschäft bei vielen Betrieben besser gelaufen als erwartet, teilte der Branchenverband Dehoga Hessen am Freitag in Wiesbaden mit. Doch nur gut 14 Prozent der Betriebe rechnen laut einer Mitgliederumfrage im ersten Quartal 2023 mit besseren Geschäften. Knapp 48 Prozent erwarteten gleichbleibende und 38 Prozent schlechtere Geschäfte. An der Umfrage nahmen laut Dehoga Hessen rund 250 Betriebe teil.