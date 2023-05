Teurer Reifenwechsel: Gericht gibt Autofahrerin Recht

Gießen/Kirtorf (dpa/lhe) - . Eine Autofahrerin hat sich vor Gericht erfolgreich gegen einen kostspieligen Reifenwechsel gewehrt. Konkret drehte sich das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Gießen um eine Hilfeleistung einer freiwilligen Feuerwehr in Mittelhessen, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Feuerwehr war im Dezember vergangenen Jahres wegen eines auf eine Straße gestürzten Baumes gerufen worden. Seinerzeit rückten sechs Fahrzeuge mit 17 Feuerwehrkräften aus, statt eines umgestürzten Baumes fanden die auf der Strecke aber lediglich die Frau, die ihr Auto nach einer Reifenpanne am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Dort wartete sie laut Gericht auf den bereits verständigten ADAC. Die Feuerwehr half und wechselte den Reifen, noch bevor der ADAC eintraf.