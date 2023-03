Theater kosten Geld: Millionen für Gebäudesanierung

So seien derzeit für das bauhistorisch bedeutsame Staatstheater in Wiesbaden umfangreiche Untersuchungen für eine Grundsanierung im Gange. Das 1894 errichtete Gebäude, das vor 100 Jahren nach einem Bühnenbrand wiedereröffnet worden sei, werde in unterschiedlichen Disziplinen wie Vermessung, Statik, Bühnen- oder auch Haustechnik untersucht. Mit eingeschlossen sei hier auch ein Bau von 1980 mit Werkstätten, Verwaltung und Probebühnen. Zuletzt gab es den Angaben zufolge beim Brandschutz Sanierungen, die wegen des laufenden Betriebes aber nur begrenzt möglich waren. In diesem und im kommenden Jahr seien weitere Arbeiten geplant. Ebenso stehe die Erneuerung technischer Anlagen und eine denkmalgerechte Sanierung des Arkadenbaus an.