Thema der Bundesgartenschau 2029: „Willkommen am Wasser“

Für die drei Schwerpunktbereiche in den Städten Lahnstein, Bacharach und Rüdesheim sollen im Mai, Juni und Juli Wettbewerbe ausgelobt werden. Das Motto diene als übergreifender Arbeitstitel für die Projekte und als Orientierung für die Teams in den Wettbewerben. Die eintrittspflichtigen Bereiche haben zudem eigene Unterthemen bekommen. In Lahnstein soll sich auf etwa 15 Hektar alles um den „Hafen des Wissens“ drehen. In Bacharach lautet der Arbeitstitel für die etwa 10 Hektar umfassende Fläche „Inseln der Poesie“. Er stehe für „Traumorte mit großer Anziehungskraft“. Und in Rüdesheim lautete das Motto für 10 Hektar „Quellen der Inspiration“.