Thurau im Hanauer U-Ausschuss: Gestörter Notruf unbekannt

Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - . Im Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Hanau hat die frühere Präsidentin des hessischen Landeskriminalamts (LKA), Sabine Thurau, angegeben, nichts von einem gestörten Notrufsystem gewusst zu haben. In Folge des Anschlags sei im LKA ein Prüfverfahren zu der Funktionalität des Systems durchgeführt worden, sagte die 67-Jährige am Freitag. Dieses Verfahren hatte die Hanauer Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.