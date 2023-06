Tickets für erstes NFL-Spiel in Frankfurt ab 27. Juni

Im vergangenen November wurde in München erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen. Die Veranstalter berichteten von etwa drei Millionen Ticketanfragen. Frankfurt hat für dieses Jahr gleich zwei Spiele bekommen, im Bundesliga-Stadion der Eintracht wird auch am 12. November noch einmal gespielt. Für die Partie Indianapolis Colts gegen New Englands Patriots gehen die Tickets am 11. Juli (12.00 Uhr) in den freien Verkauf. Die Ticketpreise liegen bei beiden Begegnungen zwischen 75 und 225 Euro.