Tierärztemangel sorgt für Probleme in Notdienst-Versorgung

Niedernhausen/Hofheim (dpa/lhe) - . Fehlendes Personal bei immer mehr Patienten: In Hessen mangelt es an Fachkräften in den Tierarztpraxen. „Das Problem besteht bereits jetzt und wird sich in Zukunft noch verschärfen“, sagt Sabine Tacke, Präsidentin der Landestierärztekammer Hessen. Insbesondere in Großtierpraxen, aber auch in Veterinärämtern, Untersuchungseinrichtungen, Schlachtbetrieben und an Universitäten fehle Personal, was schon jetzt zu tierschutzrelevanten Situationen führe.