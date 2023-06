Tiere in Not: Einsätze vor allem im Frühjahr und Sommer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ausgebüxt, verletzt oder hilflos in der Falle - bei der Feuerwehr in Hessens größter Stadt Frankfurt sind im vergangenen Jahr rund 120 Anrufe in Verbindung mit Tieren eingegangen. Nicht immer rücken sofort die Kräfte aus, denn in vielen Fällen reicht schon eine Beratung am Telefon, wie ein Feuerwehrsprecher berichtet. Beispielsweise dann, wenn ein junger Vogel aus seinem Nest gefallen ist und sich ein Tierfreund Sorgen um ihn macht.