Tierheime am Limit - nun kommen auch noch viele Katzen an

Altenstadt/Gießen (dpa/lhe) - . Deutlich gestiegene Arztkosten, hohe Energiepreise und immer mehr abgegebene Tiere: Die hessischen Tierheime stehen weiter unter Druck. „Alle Tierheime, mit denen ich in Kontakt stehe, klagen über eine Katzenflut“, sagt Sigrid Faust-Schmidt vom Landestierschutzverband Hessen in Altenstadt. Insbesondere junge Katzen würden immer häufiger abgegeben. Sie vermute, dass das an einer Regeländerung einer großen Internet-Verkaufsplattform liege.