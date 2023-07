Tierschutzbund kritisiert Einsatz von Polizeipferden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Deutsche Tierschutzbund hat den Einsatz von Polizeipferden in Menschenmengen und lauten Umgebungen kritisiert. Die Reiterstaffel sollte nur in Ausnahmefällen in der Stadt arbeiten, teilte die Sprecherin des Dachverbands, Lea Schmitz, auf dpa-Anfrage mit. „Auf keinen Fall sollte ein Pferd mehrere Tage hintereinander im Innenstadtbereich zum Einsatz kommen“, sagte sie.