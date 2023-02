Tietz schießt Darmstadt zum 1:0-Sieg über Hansa Rostock

Rostock (dpa) - . Darmstadt 98 darf weiter vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Der Spitzenreiter siegte am Samstag 1:0 (0:0) bei Hansa Rostock und baute seine Serie von ungeschlagenen Spielen auf jetzt 20 aus. Phillip Tietz sicherte mit seinem achten Saisontreffer in der 78. Minute den Sieg für das Team von Trainer Torsten Lieberknecht, das nun zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat.