Tiktoker Zarou über das Tanzen: „Bin wirklich eine Niete“

Frankfurt/Main (dpa) - . Der hessische Tiktoker und Social-Media-Star Younes Zarou blickt trotz wenig Tanzerfahrung zuversichtlich auf die erste Folge der neuen Staffel der RTL-Show „Let's Dance“ am Freitag. „Ich bin wirklich eine Niete. Was ich auf jeden Fall nicht kann, ist tanzen. Aber, was ich habe, ist Ehrgeiz“, sagte der 25-jährige Zarou der Deutschen Presse-Agentur über seine diesjährige Teilnahme an der Show. „Ich will das gewinnen“, betonte der gebürtige Frankfurter.