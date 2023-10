Timmo Hardung deutet Stürmer-Verpflichtung im Winter an

Frankfurt/Main (dpa) - . Sportdirektor Timmo Hardung hält es für sehr wahrscheinlich, dass Eintracht Frankfurt in der Winterpause einen weiteren Stürmer verpflichten wird. „Man darf davon ausgehen, dass einer kommt“, sagte er am Donnerstagabend beim TV-Sender RTL+ am Rande des Conference-League-Spiels gegen den finnischen Rekordmeister HJK Helsinki (6:0). „Wir sehen, was im Winter möglich ist.“ Der Fußball-Bundesligist hatte im Sommer zwei offensive Stammspieler verkauft: Der französische Vizeweltmeister Kolo Muani wechselte zu Paris St. Germain, der Däne Jesper Lindström zum SSC Neapel. Die Hessen erlösten mit den beiden Transfers rund 125 Millionen Euro.