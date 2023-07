Tod einer Demenzkranken: Tochter spricht von Überforderung

Die Seniorin war 2015 in die Wohnung der Tochter in Steinbach im Hochtaunuskreis gezogen. Seither verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand stetig. In den Wochen vor ihrem Tod sei die Demenz so weit fortgeschritten gewesen, dass sie die Tochter und den Enkel nicht mehr erkannt habe, sagte der 26-Jährige. Gleichwohl habe man sie unter keinen Umständen in ein Heim geben wollen: „Wir wollten unsere Überforderung einfach nicht wahrhaben und haben die Augen davor verschlossen.“