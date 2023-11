Tod nach Streit um Handyvertrag: Mann erneut vor Gericht

Das Landgericht Kassel hatte den 31-Jährigen im Oktober 2021 unter anderem wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft Kassel vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in Revision. Ihrer Ansicht nach habe es sich bei der Tat nicht um Totschlag, sondern um Mord gehandelt, da das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht vorliege. Die Anklage forderte zudem eine Überprüfung des Strafmaßes. Der BGH hob das Urteil daraufhin in diesen Punkten auf und verwies es zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Kasseler Landgerichts.