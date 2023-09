Tod von 14-Jähriger: Bürgermeister erschüttert

Die Schülerin war seit Mittwoch vermisst und am Donnerstag in einem Waldstück bei Bad Emstal tot gefunden worden. Bereits am Donnerstagabend nahm die Polizei einen 20 Jahre alten Bekannten der Jugendlichen fest. Er stünde unter dringendem Tatverdacht, für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich zu sein, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitagmorgen mit.