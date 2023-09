Tod von 14-Jähriger - Verdächtiger „kein Unbekannter“

Bad Emstal/Kassel (dpa) - . Der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-Jährigen aus Nordhessen war nach Angaben der Staatsanwaltschaft „für die Justiz kein Unbekannter“. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, Andreas Thöne, am Freitag in Kassel. Gewaltdelikte seien bislang aber nicht bekannt gewesen. Zur Frage des Verhältnisses, in dem der 20-Jährige zu dem Opfer stand, sagte Thöne, es handelte sich möglicherweise um eine „cliquenartige“ Bekanntschaft. Der Heranwachsende habe nach seiner Festnahme noch nicht vernommen werden können. Zur Todesursache konnte der Sprecher noch keine genauen Angaben machen. Er könne lediglich sagen, dass der Tod willentlich durch Ausübung körperlicher Gewalt verursacht worden sei.