Tod von Elfjährigem nach Schlauchboot-Unfall: Neue Details

Rund 250 Rettungskräfte hatten nach dem Jungen gesucht, auch ein Hubschrauber war im Einsatz - das schwer zugängliche Gelände und die starke Strömung der Lahn hatten die Suche erschwert. Nach vier Stunden entdeckten Rettungskräfte das Kind schließlich bewusstlos in dem Fluss. Es kam in einem sehr kritischen Zustand ins Krankenhaus und starb am Sonntag. Die beiden Männer hatten sich aus eigener Kraft aus dem Wasser retten können und wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die näheren Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.