Tod von Kindern in Teich: Geldstrafe für Ex-Bürgermeister

Marburg (dpa/lhe) - . Im Berufungsprozess um drei in einem Dorfteich in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) ertrunkene Kinder hat das Landgericht Marburg den ehemaligen Bürgermeister der Stadt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der damalige Rathauschef Klemens Olbrich (CDU) die Verkehrssicherungspflicht für den Teich verletzt hatte. Die Kammer verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 14.400 Euro.