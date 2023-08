Tödliche Dosis in Kindermilch: Urteil rechtskräftig

Mannheim (dpa) - . Das Urteil von siebeneinhalb Jahren Gefängnis gegen einen Vater wegen des Todes seiner 17 Monate alten Tochter ist rechtskräftig. Innerhalb der Frist sei keine Revision eingegangen, teilte das Landgericht Mannheim am Montag mit. Der 24 Jahre alte Mann hatte zugegeben, seiner Tochter in seiner Wohnung in Viernheim (Hessen) im Juli 2022 eine Tablette mit einem Antidepressivum in die Milch zerkleinert zu haben, ohne aber das Kind töten zu wollen. Das Gericht wertete die Tat in seinem Urteil Ende Juli 2023 als Körperverletzung mit Todesfolge. Gerichtsort war Mannheim, weil dort das Kind im Krankenhaus gestorben war und Ermittlungen dazu liefen.