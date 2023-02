Tödliche Fahrt in Kindergruppe: Fahrer kommt in Psychiatrie

Kassel (dpa) - . Schuldfähig oder nicht - diese Frage stand am Freitag im Zentrum des Prozesses um die tödliche Fahrt eines Autofahrers in eine Kindergruppe in Witzenhausen (Schwalm-Eder-Kreis). Das Landgericht Kassel befand, der Beschuldigte sei zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen. Es ordnete in dem Sicherungsverfahren an, den 31-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Unterbringung ist zeitlich unbefristet, muss aber jedes Jahr überprüft werden.