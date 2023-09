Tödlicher Absturz von Segelflugzeug: Ermittlungen dauern an

Der 57-Jährige war bei dem Absturz in einem Wohngebiet an der Absturzstelle ums Leben gekommen. Die Maschine war in der Nähe eines Parks zunächst gegen ein Hausdach geprallt und dann auf eine Straße gestürzt, wobei es mit einem Auto kollidierte. Die 18-jährige Fahrerin des Wagens hatte sich leicht verletzt. Anschließend prallte das Flugzeug gegen zwei weitere geparkte Autos. Trümmerteile des Flugzeugs verteilten sich auf über 100 Metern Länge über die Straße.