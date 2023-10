Tödlicher Messerangriff in Asylheim - Angeklagter schweigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem tödlichen Messerangriff in einem Asylheim hat sich der mutmaßliche Täter beim Auftakt des Mordprozesses am Landgericht Wiesbaden nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der 41-Jährige soll laut Anklage drei Bewohner der Unterkunft mit einem Messer angegriffen haben. Ein 35 Jahre alter Mann wurde demnach tödlich verletzt, zwei schwer verletzte Frauen überlebten die Attacke nach Notoperationen. Eine der Frauen, die Ehefrau des Getöteten, habe dabei ihr ungeborenes Kind verloren, sagte die Staatsanwältin am Montag.