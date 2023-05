Tötung von 54-Jähriger: Tatverdächtiger Sohn in Psychiatrie

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach dem Tod einer 54-jährigen Frau in Offenbach ist ihr tatverdächtiger Sohn in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Der 26-Jährige sei möglicherweise psychisch erkrankt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Am Montagabend hatte er den Notruf alarmiert und mitgeteilt, dass er mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen habe. Diese starb noch am Tatort an ihren Stichverletzungen. Ihr Sohn ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat und das Motiv müssen noch ermittelt werden.