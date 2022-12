Tötungsdelikt-Verdacht: Wurde Ex-Eintracht-Chef umgebracht?

Heller hatte das Präsidentenamt bei der Eintracht nach dem erstmaligen Bundesliga-Abstieg im November 1996 übernommen und den hessischen Traditionsverein bis zum 31. Januar 2000 geführt. In seine Amtszeit fielen der Wiederaufstieg in die Bundesliga 1998 und ein Jahr später die Ausgliederung der Fußballabteilung in eine Aktiengesellschaft.