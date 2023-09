Toller Empfang: „Sportdeutschland wieder stolz“

Frankfurt/Main (dpa) - . Die deutschen Basketballer sind nach ihrem sensationellen WM-Gewinn begeistert in der Heimat empfangen worden. Rund 1000 Fans feierten das Team um Kapitän Dennis Schröder am Dienstag nach der Rückkehr von den Philippinen in Frankfurt am Main. „Ich bin sehr stolz und sehr glücklich. Was ist das für eine Basketball-Mannschaft! Da kann man nur gratulieren. Insbesondere Dennis Schröder an der Spitze“, sagte die auch für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser.