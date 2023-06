Toppmöller: Eintracht spannendster Verein in der Bundesliga

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Dino Toppmöller hält große Stücke auf den hessischen Club. „Wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, ist Eintracht Frankfurt der spannendste Verein in der Bundesliga“, sagte der 42 Jahre alte Coach in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview auf der Vereinshomepage. Seit 2016 gehe es stetig bergauf.